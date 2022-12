Remodelação no Governo: "O mais importante é ver o sinal de cansaço e de desnorte que isto revela"

Ana Gomes diz que a remodelação nos secretários de Estado revela o desnorte e o cansaço do Governo. A comentadora da SIC diz que falta visão estratégica a António Costa. "A sensação que temos é que o primeiro-ministro está cansado", considera Ana Gomes.

"O mais importante é ver o sinal de cansaço e de desnorte que isto revela (...) O que me preocupa é que não se vê um élan reformista, não há visão estratégica, não se sabe para onde é que se vai", critica a comentadora da SIC.

O Presidente da República deu posse na semana passada aos novos secretários de Estado, numa remodelação que começou com a saída de Miguel Alves e de dois secretários de Estado da Economia. Dos seis nomeados por António Costa, dois mudaram de pasta e quatro entraram no Executivo. Para a equipa do primeiro-ministro, entrou António Mendonça Mendes.