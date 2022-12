Antiga freira julgada por desvio de milhares de euros

Uma antiga freira de Alfandega da Fé começou a ser julgada por desviar milhares de euros de um centro paroquial onde foi tesoureira.

Os crimes foram cometidos entre 2007 e 2010 e, 12 anos depois, o caso chega finalmente à barra do tribunal. A antiga freira, que não quis prestar declarações em sede de audiência, pediu para que a sua presença fosse dispensada de todas as sessões.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a antiga freira ter-se-á aproveitado das suas funções como tesoureira do Centro Social Paroquial dos Cerejais, em Alfandega da Fé, para desviar 340 mil euros das mensalidades dos utentes do lar e de donativos de peregrinos.

A ex-religiosa, agora com 77 anos, também é acusada de ter furtado, da instituição, bens materiais no valor de quase 20 mil euros. Da longa lista de artigos roubados constam roupas, louças, mobiliário, eletrodomésticos, imagens de santos e maquinaria agrícola. Do rol também fazem parte animais como perus, patos, galinha e um pavão.

A arguida, que entretanto foi expulsa da vida religiosa, já terá devolvido algum dinheiro no valor 35 mil euros. Entretanto, o Ministério Publico também já conseguiu arrestar cerca de 300 mil euros em bens pertencentes à arguida que responde por dois crimes de abuso de confiança e um de furto qualificado.