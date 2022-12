Governo alarga horário dos centros de saúde, mas médicos de família continuam a faltar

O Ministério da Saúde anunciou o alargamento do horário dos centros de saúde perante a grande pressão nas urgências hospitalares, mas os médicos de família continuam a faltar.

Segundo avança o jornal Público, em novembro, o número de pessoas sem médico de família voltou a subir. De acordo com os números do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários são mais de 1,4 milhões de portugueses.

A falta de médicos de família tem-se agravado em 2022 com o pico de aposentações destes especialistas. A saída e escassez pode ser explicada pelos salários pouco atrativos e as difíceis condições de trabalho.

Este ano no concurso para as várias especialidades entraram mais de 1.800 jovens, o maior número de sempre. Mas mais do que nunca ficaram vagas por preencher: das 161, 71 são de Medicina Geral e Familiar.

O problema é mais grave na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde um quarto da população está sem médico de família. No país seguem-se a região de Algarve e Alentejo com falta de clínicos.