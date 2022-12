Jovem morre em acidente no IC9 na Batalha

Um jovem de 20 anos morreu esta terça-feira no Itinerário Complementar (IC) 9, no concelho da Batalha, na sequência do despiste da viatura que conduzia, disseram fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

À agência Lusa, fonte da GNR adiantou que o jovem era o único ocupante da viatura que se despistou e, depois, capotou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria disse que o alerta para o acidente chegou às autoridades às 19:49, tendo acorrido ao local 11 operacionais com quatro viaturas, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu na localidade de Torre, freguesia de Reguengo do Fetal.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente.