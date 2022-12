Operação "Tempestade Perfeita": PJ investiga suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa

[Em atualização]

A operação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, já levou à detenção de cinco pessoas num total de 19 arguidos . A operação designada “Tempestade Perfeita” está a investigar suspeitas de corrupção na construção do Hospital Militar.

Com o objetivo de recolher elementos complementares de prova relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, sob investigação, a operação policial está a levar a cabo 59 mandados de busca, dos quais 29 buscas domiciliárias e 30 buscas não domiciliárias.

A operação decorre em Lisboa, Porto, Alter do Chão, Almada e Comporta e “conta com a colaboração de diversas Unidades Nacionais, Diretorias, Departamentos de Investigação Criminal e Unidade de Informação Financeira, para além do apoio da Unidade de Perícia Tecnológica Informática e da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística, da Polícia Judiciária, tendo participado cerca de 200 investigadores e peritos, para além de um Magistrado Judicial e dois Procuradores da República”, refere o comunicado da PJ enviado às redações.

Entretanto, num outro comunicado, o Ministério da Defesa confirmou a presença da Polícia Judiciária e do Ministério Público nas suas instalações, na Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no âmbito de averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021.

"Está em causa uma investigação criminal cujo objeto visa apurar da eventual prática, entre o mais, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento, ilícitos relacionados com adjudicações efetuadas, por parte de Organismo da Administração Central, a diversas empresas, as quais lesaram o Estado português em muitos milhares de euros", refere a PJ.

A investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, após a realização subsequente da análise e dos competentes exames/perícias à prova agora recolhida, prosseguirá para "o cabal apuramento da verdade e a sua célere conclusão".

Os arguidos agora detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal para realização do primeiro interrogatório judicial, com vista à aplicação de medidas de coação.