Nas instalações da SIC, em Paço de Arcos, "nasceu" um mercado de Natal, aberto ao público e com entrada grátis. Cerca de 40 expositores de vários pontos do país têm uma grande variedade de produtos, ideias para presentes no Natal. A iniciativa solidária é da SIC Esperança.

As instalações da SIC estão transformadas num mercado de Natal, mas será só durante o dia de hoje até 20:00.

O que não faltam são ideias para presentes de Natal originais.

A entrada é aberta ao público e vale a pena visitar o mercado de Natal SIC, marcado pela Esperança.