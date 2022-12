Chuva forte inundou pisos e elevadores do hospital S. Francisco Xavier

Alguns hospitais de Lisboa ficaram inundados com a chuva forte da noite passada. No S. Francisco Xavier caiu um teto falso, os elevadores e uma sala do bloco operatório ficaram inundados. O hospital não está a receber doentes da emergência médica.

A chuva forte inundou o hospital S. Francisco Xavier e a força da água provocou a queda de um teto falso. Vários pisos ficaram alagados e os elevadores no internamento e uma sala do bloco operatório foram afetados.

Até a situação ficar normalizada, o hospital não recebe doentes urgentes que são desviados para o Egas Moniz, explica Rita Perez, presidente do Conselho de Administração.

As operações de limpeza prosseguem e foram encontradas soluções alternativas para manter os serviços hospitalares, incluindo as operações de emergência: alguns doentes foram transferidos para o bloco operatório de outro edifício daquele hospital e eventualmente poderão também ser transferidos para o Hospital Egas Moniz que funciona em ligação com o Hospital São Francisco Xavier e Hospital de Santa Cruz, que integram o Centro Hospitalar Ocidental de Lisboa.

O Hospital de Santa Cruz foi outro que sofreu com a chuva, assim como o Amadora-Sintra.