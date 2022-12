Frente Cívica quer relatório anual sobre casos de corrupção

Esta sexta-feira, Dia Internacional Contra a Corrupção, a Frente Cívica mostrou-se preocupada com a evolução dos últimos 20 anos e deixou algumas sugestões ao Governo.

Paulo Morais, Presidente da organização, defendeu a criação de um relatório anual da corrupção em Portugal com a síntese de quantas acusações existem, quantos julgamentos estão em curso, quantas pessoas foram condenadas e absolvidas. Para a Frente Cívica, a convenção das Nações Unidas contra a corrupção, assinada em 2003, tem falhado em Portugal.

O Índice internacional de Perceção da Corrupção colocou Portugal em 32.º lugar em 2021, num universo de 180 países. Portugal subiu um lugar no Índice de Perceção da Corrupção de 2021, publicado pela Transparency International. Com 62 pontos, volta a igualar a posição registada em 2019 e continua abaixo dos valores médios da União Europeia (64 pontos) e da Europa Ocidental e da União Europeia (66 pontos).

As comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção organizadas pela Frente Cívica decorreram no Altice Fórum, em Braga, e juntou vários oradores.