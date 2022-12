As associações de apoio às famílias carenciadas estão a ficar com as despensas vazias. No Porto, a Ajudaris existe há 14 anos e está a receber cada vez mais pedidos de ajuda.

O projeto SOS Fome da Ajudares apoia cerca de 80 famílias. Para além da ajuda com cabazes, a Ajudaris também dá um apoio essencial nas escolas onde os professores identificam as situações mais complicadas.