Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra conseguem reunião com ministro da Saúde

Os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão reunir-se com o ministro da Saúde, na próxima semana. Os presidentes dos municípios já tinham solicitado um encontro urgente com Manuel Pizarro, devido à falta de médicos no Centro Hospitalar de Setúbal, que levou ao encerramento da urgência pediátrica durante uma semana.

Depois de seis dias fechada, devido à falta de médicos, a urgência pediátrica do Hospital de Setúbal reabriu esta segunda-feira. Ao longo de uma semana, os autarcas dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra tentaram ser ouvidos pelo Ministro da Saúde. Como não tiveram sucesso, decidiram concentrar-se à porta do Ministério.

Não conseguiram encontro imediato, mas tiveram uma promessa: uma audiência com Manuel Pizarro no próximo dia 20 de dezembro.

Os autarcas querem explicar quais as situações que os preocupam, e que estão relacionadas com a falta de médicos e degradação dos serviços no Hospital São Bernardo, em Setúbal. Os autarcas exigem medidas concretas para resolver o problema.

O hospital de Setúbal também tem registado constrangimentos na urgência de obstetrícia e ortopedia. Nada garante que as perturbações nestes serviços não voltem a acontecer: os autarcas temem que a falta de médicos para cumprir as escalas leve a novo fecho das urgências.