Quase dois anos depois da publicação dos comentários na rede social Facebook, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, foi formalmente acusada de dois crimes de difamação.

Talvez não se recorde do que está em causa. É preciso recuar até janeiro de 2021, quando Portugal dava início à vacinação contra a covid-19. Nesta fase estavam a ser vacinados grupos prioritários, mas era com frequência notícia casos de vacinação indevida.

Um desses alegados casos era o do presidente do INEM mas também, segundo escreveu Ana Rita Cavaco, “a presidente da Segurança Social de Faro, ilustre esposa de um secretário de Estado, eu para nomes sou horrível, mas acho que a ilustre é Margarida Flores e o partner é o SE da administração local, acho que se chama assim”.

“Pegou nela, dizem, na família e nuns amigos socialistas e toca de fazer de fura filas e chicos espertos a tomar a vacina. Se assim for, a quantidade de trastes por metro quadrado no País, que é pequenino, está insuportável! Oh criaturas horrorosas, fina flor do entulho! Que gente é esta meu Deus”, lia-se no post da bastonária, que ainda se mantém visível.