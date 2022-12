Mais de 10% dos médicos do SNS podem reformar-se até 2026

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está cada vez mais pressionado por causa da falta de médicos. Nos próximos anos, mais de três mil poderão entrar na reforma.

O número “é preocupante”, o que era “altamente previsível” revela Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional. Nos próximos quatro anos 3200 médicos do SNS poderão cessar funções.

“Agora estamos confrontados com uma situação muito difícil que causa pressão sobre as equipas, que causa pressão sobre os mais novos (...) Em certo sentido isto era evitável”, acrescenta o docente.

Este número representa 10,5% do total de médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, segundo dados do Correio da Manhã.

A medicina geral e familiar são as especialidades com mais falta de médicos e nos próximos anos poderá perder mais 900 profissionais.

"É preocupante porque se reivindicamos que os centros de saúde são a porta de entrada do SNS, se reivindicamos que a população não faz uso dos centros de saúde quando fazem, aquilo que percebemos é que os profissionais não estão interessados em trabalhar nesta especialidade, tendo sido uma das especialidades, a par da medicina interna, que ficou com mais vagas por ocupar", relata Tiago Correia.

Numa altura em que no país mais de um milhão de portugueses não tem médico de família, com as reformas a situação poderá agravar-se ainda mais. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, diz mesmo que se nada for feito para contrariar esta tendência “a situação vai agravar-se”. Garante mesmo que tal situação pode “colocar o SNS num patamar onde nenhum de nós quer”.

Desde o início do ano até agora reformaram-se 703 médicos, segundo dados do Ministério da Saúde e da Caixa Feral de Aposentações.