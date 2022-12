A Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa, em comunicado, que esta tarde foi ”encontrado um corpo de um homem que se encontrava a flutuar na Marina do Parque das Nações, em Lisboa, desconhecendo-se as causas que estarão na origem desta ocorrência".

“Na sequência de um alerta recebido pelas 11h45, através de uma funcionária da marina do Parque das Nações, a informar para a presença de um corpo na água, foram ativados de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Lisboa e elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa. Para o local deslocaram-se ainda elementos dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e os Bombeiros Voluntários de Camarate”, lê-se no documento.