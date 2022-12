A circulação do Metro Sul do Tejo em Almada, interrompida esta quarta-feira às 8:30 devido a uma colisão entre uma viatura ligeira e um comboio em Cacilhas, já foi restabelecida, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O acidente provocou ferimentos ligeiros ao ocupante da viatura ligeira, que foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal.

De acordo com o comando distrital (CDOS), no local do acidente estiveram dez operacionais e três veículos.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).