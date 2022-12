Estudantes convocam acampada na véspera de ativistas conhecerem sentença

Os quatro ativistas que foram detidos em novembro por ocuparem a Faculdade de Letras em protesto contra a indústria dos combustíveis fósseis conhecem esta sexta-feira a sentença após serem julgados por desobediência civil.

Em solidariedade, o movimento climático está a organizar uma acampada na Faculdade de Letras de Lisboa esta quinta-feira à noite. De acordo com Matilde Alvim, uma das porta-vozes do movimento, o objetivo desta acampada, com o mote "quando a crise é lei, somos todas criminosas", é “demonstrar que estas estudantes não estão sozinhas [e que] é uma injustiça estarem em tribunal”.

“Não deviam ter sido detidas, e não deviam ter sido acusadas. Como é possível estar a ponderar-se sequer condenar 4 alunos entre os 19 e os 22 anos por desobediência civil, quando sabemos que estamos em plena crise climática?”,

Na sexta-feira está ainda programada uma nova concentração junto ao Campus da Justiça, às 15:00, onde vão estar alunos, ativistas, pais e professores.

Os estudantes acreditam que esta ações possam "influenciar quem vai tomar as decisões na sexta-feira, e mostrar que não [vão] aceitar nunca que criminalizem a luta pelo nosso presente e futuro".