Filha dos duques de Bragança está noiva

Os duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel de Herédia, anunciaram esta quinta-feira o noivado da filha, a infanta Maria Francisca de Bragança, duquesa de Coimbra, com Duarte de Sousa Araújo Martins.

Em comunicado, os duques de Bragança indicam que o casal ficou noivo no início do mês de dezembro, em Timor. Relativamente ao dia do casamento, mais detalhes “serão anunciados oportunamente”.

O noivo da infanta, de acordo com a nota biográfica disponibilizada, nasceu em Lisboa em maio de 1992. Neto do arquiteto e pintor João de Sousa Araújo, é advogado na sociedade Uría Menéndez - Proença de Carvalho.

Maria Francisca, nascida em março de 1997, é a segunda filha dos duques de Bragança. Afonso nasceu em março de 1996 e Dinis em novembro de 1999.