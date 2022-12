Liga dos Amigos do Hospital de Gaia disponibiliza Tuk Tuk para apoio a utentes

No Hospital de Gaia, os voluntários continuam a dinamizar atividades para apoiar os doentes. A Liga dos Amigos do hospital prepara-se para comprar um Tuk Tuk para que doentes e acompanhantes se possam mover mais facilmente pela unidade de saúde.

Com uma área total de cerca de oito hectares, quase dois quilómetros são de estradas que servem de acesso aos vários serviços do centro hospitalar. Estes percursos serão brevemente percorridos por um Tuk Tuk.

“Entendemos que o Tuk Tuk seria uma resposta fácil. Temos já tudo preparado para que isso aconteça e no início do ano, penso que no primeiro trimestre, vamos consegui pô-lo em funcionamento”, declara Joaquim Massena, presidente da Liga dos Amigos do Hospital de Gaia/Espinho.

O Tuk Tuk será apresentado na gala solidária anual de angariação de fundos. O veículo ajudará os utentes a circularem no hospital, de modo a poderem deslocar-se a todos os serviços pretendidos.

Para além desta iniciativa, a Liga dos Amigos tem levado a cabo trabalho no apoio a doentes oncológicos, saúde mental e paliativos.

“Este programa é um programa do OncoMove com o objetivo de introduzir o exercício físico na jornada enquanto doente oncológico. Neste momento estamos com senhoras que estão a fazer tratamento de quimioterapia para cancro da mama. Temos no ativo seis senhoras a treinar mas muitas mais já passaram por nós”, conta Nuno Dias, aluno do ISMAE envolvido no projeto.