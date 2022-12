Mais 300 professores vão reformar-se (já) em janeiro

Em janeiro vão sair das escolas públicas quase 300 professores, mês que ficará na história como um dos com maior número de reformas dos últimos anos.

Desde 2013, ano em que se alterou o cálculo das pensões, que não haviam tantos pedidos de reforma de professores e educadores de infância. E a situação não tem tendência a melhorar.

Até ao final deste mês, a Caixa Geral de Aposentações (CGA) estima que o total de professores e educadores que entrarão na reforma perfaça um total de 2.400.

E em 2023, a tendência vai manter-se. Logo em janeiro, 289 deverão abandonar a profissão e até dezembro do próximo ano, estima-se que esse número aumente para 3.500.

Dos quase 121 mil profissionais das escolas públicas, mais de metade têm 50 ou mais anos de idade. Os números são elevados em todos os ciclos de ensino mas é no pré-escolar que a média é superior.

Num altura em que já faltam professores no sistema de ensino público, a situação poderá agravar-se com mais alunos sem professores, uma vez que no final do primeiro período 25 mil alunos mantêm-se com falta de professores.