Auxiliares da ação médica do Santa Maria manifestaram-se à porta do hospital

Os auxiliares da ação médica do Santa Maria, em Lisboa, protestaram esta manhã à porta do hospital. Queixam-se da sobrecarga de trabalho, exigem mais contratações, mais condições de trabalho e progressão na carreira.

Os auxiliares da ação médica protestaram na manhã desta sexta-feira em frente ao hospital de Santa Maria.

Acusam cansaço e denunciam a sobrecarga de trabalho. Exigem, por isso, mais contratações, o aumento dos salários e mais condições de trabalho.

O sindicato diz que as respostas do Ministério da Saúde são poucas e, por isso, admite mais protestos e intensificar as formas de luta.