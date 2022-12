Idosos em Vila Pouca de Aguiar recorrem a dispositivo eletrónico para quebrar isolamento

A teleassistência é uma forma de dar mais segurança aos idosos que vivem mais isolados. Em Lagoa, em Vila Pouca de Aguiar, foram distribuídos dispositivos eletrónicos que lhes permitem pedir ajuda diretamente aos bombeiros, em caso de emergência.

O aparelho permite aos moradores de Vila Pouca de Aguiar acionar rapidamente um botão e pedir socorro em caso de emergência.

Com o dispositivo sempre à mão, os idosos sentem-se mais seguros.

“Os dispositivos, como permitem efetuar chamadas diretamente com o utente que dispara o alarme, o operador tem a possibilidade de retirar toda a informação necessária para poder um plano geral do que está a ocorrer no momento e poder efetuar o despacho dos meios necessários”, informa o comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva.