Pessoas e animais resgatados a poucos momentos de serem levados pela força das águas

As cheias no Alto Alentejo deixaram marcas que vão demorar vários meses a superar. Em Santo Amaro, Sousel, houve pessoas a ser retiradas de casa já com água pelo pescoço, e centenas de animais foram salvos a poucos segundos de serem levados pela força das águas.

Miguel Ramos tenta recuperar a pouca ração que resta para o rebanho. No dia das inundações, esta exploração agrícola em Santo Amaro, no concelho de Sousel, foi uma das mais afetadas, e onde só por milagre se salvaram todas as pessoas e animais.

Mais de 300 ovelhas, muitas a poucos dias de parir ou com borregos de leite. Todo o efetivo escapou por segundos à inundação.

O negócio da carne e do leite estará salvaguardado, mas a lista de prejuízos que a força das águas deixou em Santo Amaro é demasiado extensa para perspetivar uma melhoria a curto prazo. Há danos, muitos deles irreparáveis, quer na exploração, quer na habitação da família de João Ramos.

Santo Amaro no concelho de Sousel foi uma das zonas mais afetadas pelo temporal de terça-feira. Mais de duas dezenas de habitações ficaram totalmente alagadas devido à subida repentina do leito do ribeiro do Lupe. Que também cortou várias estradas da região.