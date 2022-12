Recuperado corpo de um homem ao largo da marina de Vilamoura

As autoridades recuperaram esta sexta-feira o corpo de um homem ao largo da marina de Vilamoura, no concelho de Loulé, mas desconhecem as causas e as circunstâncias da morte, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O corpo foi avistado "a flutuar ao largo da marina" da localidade costeira algarvia por um popular, que deu o alerta às autoridades às 11:21, e foram acionados para o socorro elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro e da Estação Salva-vidas de Quarteira, precisou a AMN num comunicado.

A mesma fonte esclareceu que a equipa da Estação Salva-vidas de Quarteira resgatou o corpo para terra, onde foi possível verificar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino "com diversas escoriações na zona abdominal e uma perfuração profunda na zona do peito", revelou a mesma fonte.

O Delegado de Saúde deslocou-se ao local, onde foi declarado o óbito, e o Ministério Público e a Polícia Judiciária tomaram conta da investigação e efetuaram "as devidas diligências" para poder esclarecer o caso, referiu ainda a Autoridade Marítima.

Em terra, e depois de declarado o óbito, o corpo foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal em Faro, acrescentou a AMN.