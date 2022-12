Treinador detido pela PJ por suspeitas de abuso sexual de um menino

A Polícia de Judiciária (PJ) informa, esta sexta-feira, que deteve um treinador de futebol, de 19 anos, por sobre ele recaírem suspeitas de abuso sexual de um menino, de 13 anos.

De acordo com a PJ, “o arguido exercia a função de treinador das camadas jovens de clube de associação desportiva” (cujo nome não é referido), onde “a vítima praticava desporto”. Pelo que, os abusos ocorreram num “contexto da relação de proximidade existente” entre ambos.

"Os abusos foram recentemente sinalizados, após a deteção, por familiares próximos da vítima, um menor, atualmente com 13 anos de idade, de mensagens comprometedoras de natureza íntima, trocadas através das redes sociais", lê-se no comunicado da PJ.

O agora detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial. Além de ter sido suspenso do exercício da atividade profissional, está obrigado a não permanecer na área de residência da vítima e a apresentações periódicas “três vezes por semana” no posto policial da área de residência, e foi proibido de contactar com a vítima.