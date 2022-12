Espírito natalício invade ruas de Tomar

Tomar tem por estes dias um Centro Mágico de Natal. O programa pretende atrair visitantes à cidade templária em época baixa. Música, atuações e muita animação estão presentes num evento que se estende até ao dia 24 de dezembro para todas as gerações.

A iniciativa conta com carrosséis, comboios, a casa do Pai Natal, um atelier de duendes e uma árvore de Natal original com mais de 11 metros de altura.

As entradas nos carrosséis são pagas, mas há descontos para quem decidir comprar no comércio local da cidade.