"Estamos bem": Moedas desvaloriza polémica com primeiro-ministro

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, agradeceu o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa por causa das inundações da última semana em Lisboa.

Em entrevista à SIC, não quis comentar as mais recentes polémicas com António Costa. No entanto, disse não haver mal-estar com o primeiro-ministro.

"Não quero fazer mais comentários, aliás, eu disse que a discussão por mim estava terminada. Estamos bem, precisamos é de ajuda rapidamente para aqueles que sofreram(...)".



O autarca diz que o mais importante é assegurar que os apoios chegam a todos os que foram afetados pelas cheias de Lisboa. O Governo já prometeu a brevidade possível.