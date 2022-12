Irritação de Costa? "Sonho europeu provavelmente ficou pelo caminho"

Na última semana, António Costa foi criticado pela arrogância e prepotência com que falou em entrevista à revista Visão.

Luís Marques Mendes acredita que a irritação do primeiro-ministro vem da frustração que sente por achar que o sonho de ser presidente do Conselho Europeu, em princípio, já não é viável.

"Acho que isto não é normal. Um primeiro-ministro que acaba de ter maioria absoluta, que é uma coisa em que tem mérito e é raríssima. Eu acho que há uma outra razão? Menos falada, menos falada, mas acho mais importante: o sonho europeu do primeiro-ministro, que é em 2024 sair do Governo e ir para Bruxelas exercer o cargo de presidente do Conselho Europeu. O problema é que este sonho provavelmente ficou pelo caminho".