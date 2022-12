Secretário-geral do PCP diz que "há dinheiro e não é pouco" para a saúde

O secretário-geral do PCP disse este domingo que "há dinheiro e não é pouco" para a saúde, lembrando que este setor terá "55% do Orçamento do Estado" para 2023, mas que vai "para os grupos económicos do negócio da doença".

"Não há dinheiro? Há e não é pouco. Se há 55% do Orçamento do Estado destinado à Saúde que está desde já encaminhado para os grupos económicos do negócio da doença, como é que não há dinheiro?", questionou Paulo Raimundo, quando discursava em Braga, no jantar de fim de ano, perante cerca de três centenas de apoiantes.

O secretário-geral dos comunistas afirmou que "não vale a pena andarem a derramar lágrimas de crocodilo", salientando que "o que é preciso e urgente, é a valorização dos profissionais de saúde".