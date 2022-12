CTT reforçam meios e tecnologia para dar resposta às encomendas nesta época alta

Todas as encomendas que circulam por aqui hoje, estarão amanhã à porta do cliente. Os objetos da rede expresso nunca ficam muito tempo nos cinco mil metros quadrados do centro operacional dos CTT em Aveiro.

Os CTT já tinham os centros operacionais de Lisboa e Porto. No último ano abriram em mais regiões do país, para dar resposta na época alta, que começa na Black Friday e termina depois do Ano Novo. Uma rotina que este ano obrigou a reforçar turnos e meios humanos.

Passeiam-se aqui milhares de encomendas, todos os dias. A nível nacional mais 35 a 50% do que no resto do ano.

E o fluxo deve ainda aumentar nesta última semana do Natal.

Os CTT lançaram ainda uma aplicação para os distribuidores, que permite contactar o cliente quando não está em casa e combinar a entrega.

Para que ninguém fique sem encomenda, os correios deixam um apelo - que nas compras online, o cliente coloque, sempre a morada o mais completa possível.