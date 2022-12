Como escolher presentes para crianças? Os conselhos dos psicólogos

Com a chegada do Natal, comprar presentes para as crianças pode não ser uma tarefa fácil. É preciso refletir sobre as necessidades e aquelas que podem ser as melhores opções.

Antes de comprar é aconselhável saber o que a criança precisa. Alfredo Leite, psicólogo educacional, explica que é "muito importante" conhecer as crianças "quer através dos gostos, quer das necessidades". Muitas das vezes não dar muitas prendas pode ser a decisão mais acertada.

O psicólogo acrescenta que é diferente oferecer para que a "criança fique feliz agora" ou para que "ela seja feliz a longo prazo" e que este é "um dilema que todos os pais têm".

Alfredo Leite considera ainda que um pai que queira oferecer "tudo às crianças está a fazer um mau trabalho, mesmo que o faça na melhor das vontades".