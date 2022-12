Distribuição dos CTT em Vila Franca de Xira pode registar atrasos no período de Natal

A distribuição do correio na zona de Vila Franca de Xira pode sofrer atrasos no período de Natal devido à greve dos trabalhadores do centro de distribuição dos CTT em Alverca.

No final de cada turno, os funcionários vão parar cerca de três horas, todos os dias, até sexta-feira. O sindicato diz que a empresa se prepara para dispensar trabalhadores.

Dos cerca de 20 funcionários do centro de distribuição postal de Alverca, o sindicato diz que em breve oito vão ser mandados embora. Mas os CTT garantem que não não está previsto.

Com a greve em curso, ainda que parcial, a distribuição será afetada no concelho de Vila Franca de Xira. Sobretudo numa altura de Natal em que há mais correio a circular.