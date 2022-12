Greve dos guardas prisionais no estabelecimento anexo à PJ com "adesão de 100%"

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional anunciou esta que a greve dos guardas prisionais do estabelecimento anexo à sede da Polícia Judiciária (PJ) está a registar uma adesão total.

Em declarações à Lusa, o coordenador de Lisboa do sindicato, Frederico Morais, referiu que a greve está a ter uma "adesão de 100%" e avisou que a paralisação destes profissionais pode continuar além dos 13 dias de paragem que foram anunciados, tendo começado esta segunda-feira para durar até ao final do ano:

"Temos um período de greve até dia 31, mas já temos um segundo pré-aviso de 1 a 31 de janeiro e, se a direção não fizer nada, mantemos por tempo indeterminado".

"Motim foi provocado por falta de comida e a diretora encomendou pizzas para presos selecionados"

Para o sindicato, está em causa a segurança e as condições de trabalho do corpo da guarda prisional a exercer funções nestas instalações, admitindo que a paragem pode ser levantada "a qualquer momento", caso sejam feitas mudanças. No entanto, deixou duras críticas à diretora Fátima Côrte e à sua recondução por mais três anos pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

"Houve um princípio de motim em outubro e teve de ir o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional para repor a ordem. O motim foi provocado por falta de comida e a diretora na semana seguinte encomendou pizzas para presos selecionados", referiu o coordenador sindical para Lisboa e as regiões autónomas.

E continuou: "Em outubro marcámos uma greve por causa da falta de organização e segurança do estabelecimento prisional. Essa greve de uma semana não resultou em nada e achámos que já chegava de arriscar a segurança dos guardas e dos presos".

Cadeia em situação de sobrelotação

Frederico Morais admitiu que a greve está a ter "muito impacto" no estabelecimento prisional anexo à PJ, ao notar que a paralisação afeta também diligências.

O sindicalista afirmou que a cadeia regista atualmente uma situação de sobrelotação, uma vez que "serve para 116 pessoas e está com cerca de 160", esclarecendo que apenas estão alocados 27 guardas àquele estabelecimento.

Questionado se houve já alguma reação da DGRSP ou da tutela do Ministério da Justiça a esta greve, o dirigente sindical negou qualquer contacto. "A DGRSP até agora nomeou esta diretora por mais três anos e esse é o único feedback que temos. Como nada vai mudar, temos de usar aquilo que temos ao nosso alcance", observou.