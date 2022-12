Uma mulher de 77 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão de um automóvel com uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no Itinerário Complementar (IC) 2, em Anadia, distrito de Aveiro, informou fonte da GNR.

O alerta para a colisão rodoviária ocorrida no cruzamento do IC2, perto do Restaurante Virgílio dos Leitões, em Aguim, foi dado cerca das 15:15.

A vítima mortal seguia na viatura ligeira que colidiu com a viatura do INEM e que era tripulada por elementos da corporação de Bombeiros da Mealhada.

Os dois elementos dos Bombeiros sofreram ferimentos considerados graves.