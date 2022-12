Semana começa com previsão de chuva forte, 12 distritos a laranja esta terça-feira

A semana começa com previsões de chuva intensa e agitação marítima para todo o país. A precipitação forte vai começar a sentir-se hoje no Norte do país. A altura mais crítica está prevista para a madrugada de terça-feira, com 12 distritos do continente sob aviso laranja.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal. Os restantes distritos do continente estão sob aviso amarelo.