Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra reúnem-se com ministro da Saúde sobre problemas nas urgências

O ministro da Saúde recebe esta tarde os presidentes das Câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra por causa dos problemas no acesso a serviços. A reunião urgente foi marcada depois dos autarcas se terem queixado de falta de profissionais no Centro Hospitalar de Setúbal que tem levado ao encerramento de alguns serviços. Os utentes dizem que também há dificuldades no acesso a centros de saúde.

Para conseguirem marcar uma reunião com o ministro da Saúde, três presidentes de câmara do distrito de Setúbal, com problemas no acesso a urgências hospitalares e a serviços médicos, acabaram por ter de atravessar a ponte e ir bater à porta do gabinete de Manuel Pizarro, na segunda-feira da semana passada.

Saíram com um hora na agenda do ministro: esta terça-feira às 19h00 voltam ao Ministério para exigir a solução urgente para os sucessivos encerramentos da urgência, em particular a pediátrica, de ginecologia e obstetrícia e de ortopedia.

O Centro Hospitalar de Setúbal serve 250 mil pessoas e os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra já ouviram dos utentes que há também dificuldades nos centros de saúde que aumentam a pressão nas urgências hospitalares.

Um reforço de médicos é o que esperam ouvir do ministro e que aconteça tão rápido quanto possível.