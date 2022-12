Morreu o chef Evaristo, dono do Solar dos Presuntos e antigo cozinheiro da seleção

O chef Evaristo, condecorado em fevereiro com o grau de comendador da ordem do mérito empresarial e comercial e antigo cozinheiro da seleção portuguesa de futebol, morreu esta terça-feira aos 80 anos, anunciou o estabelecimento de que era proprietário.

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", lê-se na página do restaurante no Facebook.