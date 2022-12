Paracetamol, ibuprofeno e xaropes para crianças em risco de rutura nas farmácias

Com o aumento das infeções respiratórias, as farmácias portuguesas estão a demorar mais tempo a repor medicamentos. A Ordem dos Médicos e a Associação Nacional das Farmácias alertam para a rutura de stocks e defendem que a solução passa pelo aumento dos preços.

Em novembro, o ministro da Saúde já tinha dito que estava atento ao preço dos medicamentos para evitar subidas no preço dos fármacos no próximo ano. O mesmo tema chegou à comissão parlamentar de saúde, mas com alguma preocupação.

O mercado regista escassez de paracetamol, ibuprofeno e xaropes para crianças. A reposição tem sido feita com alguns atrasos, o que significa que se houver uma corrida a estes medicamentos, existe o risco de rutura.

No caso dos antidiabéticos, por exemplo, o médico António Neves da Silva, do Conselho Nacional de Política do Medicamento da Ordem dos Médios, sugere alterações à lei para que apenas os doentes com diabetes possam comprar estes fármacos e limitar os mesmo a quem está a tentar perder peso. Mas, para já, a revisão de preços é vista como a solução primordial para combater a escassez.