António Costa rejeita ansiedades no Governo

António Costa diz que o PS não pode viver na ansiedade de querer cumprir num ano um programa de quatro anos de legislatura. No jantar de Natal do PS, que decorreu esta quarta-feira, o secretário-geral dos socialistas garantiu que não está cansado e explicou as vantagens de controlar o défice e a dívida pública.

Sem nunca referir os casos no Governo que já obrigaram a várias mudanças, António Costa concentrou o discurso naquilo que o Governo já conseguiu fazer apesar das consequências da guerra na Ucrânia.

No jantar de Natal estiveram deputados e quase todos os membros do Governo. Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro deixaram o lugar vazio.