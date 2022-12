Incêndio em dois prédios junto à Almirante Reis em Lisboa

Um incêndio deflagrou na noite de quarta-feira em dois prédios na Travessa do Forno aos Anjos, Lisboa, junto à Avenida Almirante Reis, fazendo com que uma pessoa fosse assistida, adiantou à Lusa o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros.

"Temos um incêndio em dois edifícios, no número 5 e no número 3. No número 5 já está extinto, no número três está circunscrito à cobertura", disse Tiago Lopes.

Segundo o comandante, até ao momento, foram retiradas duas pessoas. Quatro pessoas ficaram desalojadas.

"Retirámos duas pessoas. Uma está a ser assistida, a oura não necessitou de assistência", afirmou.

A SIC sabe que uma das pessoas assistida sofreu queimaduras no braço esquerdo foi levada para o hospital São José e a outra foi assistida no local por inalação de fumo.

"Continuamos a fazer buscas no número 5 para se encontramos mais alguém no interior", acrescentou.

No local, encontram-se 55 operacionais, apoiados por 13 viaturas, de acordo com Tiago Lopes.

Estão também elementos da Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal e uma viatura dos Bombeiros Voluntários do Beato.

No mês de novembro, um incêndio de grandes dimensões num edifício não habitado deflagrou na rua Gomes Freire, na zona de Arroios.

Notícia atualizada às 02:03 horas.