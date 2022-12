Uma pessoa morreu este sábado na sequência do despiste do motociclo que conduzia, na Costa da Caparica, no distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 02:49, na rua Ercília Costa, na Costa da Caparica, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

As operações de socorro mobilizaram quatro veículos e 13 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Cacilhas, INEM e GNR.