Operação "Natal 2022" já regista seis mortos e oito feridos

A GNR registou 545 acidentes rodoviários, dos quais resultaram seis vítimas mortais, 8 feridos graves e 114 feridos leves no período entre 22 de dezembro e as 07:30 de hoje, no âmbito da Operação "Natal 2022".

Num comunicado com dados provisórios da operação "Natal 2022", a GNR precisa que além de três mortes registadas na quinta-feira, morreram duas pessoas na sexta-feira (uma num despiste de um pesado e outra num despiste de um motociclo), e uma hoje num despiste de motociclo.

Além da sinistralidade rodoviária, a GNR adianta que no referido período foram fiscalizados 15.956 condutores, dos quais 120 conduziam com excesso de álcool, incluindo 60 que foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro.