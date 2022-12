As reações dos partidos às mensagem de Natal do primeiro-ministro

À direita, o PSD diz que o primeiro-ministro não falou dos verdadeiros problemas dos portugueses. A Iniciativa Liberal acusa o primeiro-ministro de mentir sobre o crescimento económico do país. Na mesma linha de pensamentos, o CDS diz que o líder do Executivo desvaloriza o "momento difícil" dos portugueses. Já o PCP pede medidas que ajudem a melhorar as condições de vida das pessoas. Na habitual mensagem de Natal, o primeiro-ministro, António Costa, pede aos portugueses que tenham confiança para enfrentarem os desafios do futuro. António Costa reconhece que a inflação e as taxas de juros atingiram valores que não se viam há décadas, mas diz que o caminho feito deixa o país "ao abrigo das turbulências do passado".

PS defende primeiro-ministro O Partido Socialista foi o único a sair em defesa do primeiro-ministro. Afirma que é com este Governo que é possível viver sem austeridade e ultrapassar crises.

Loading...

PSD diz que Costa falou ao país de "braços caídos" O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, diz que o primeiro-ministro não falou dos verdadeiros problemas das pessoas e não apresentou uma estratégia para o futuro. O dirigente social-democrata afirmou que, "apesar de aparentar ser um primeiro-ministro confiante", Costa "é um primeiro-ministro de braços caídos que não representa um projeto político capaz de transformar Portugal", como o país "precisava". Acusando António Costa de na declaração de hoje não ter tido "uma palavra para os principais problemas das pessoas que vivem o dia-a-dia em Portugal", o social-democrata procurou, depois, desmontar o essencial da mensagem do primeiro-ministro, para quem as três palavras que melhor exprimem o que se deseja nesta época do ano são paz, solidariedade e confiança.

Loading...

IL diz que Costa "não dá qualquer confiança" aos portugueses A Iniciativa Liberal acusa o primeiro-ministro de mentir sobre o crescimento económico do país. O presidente da IL considerou que a mensagem de Natal do primeiro-ministro "não dá qualquer confiança" à população e que António Costa fez uma "espécie de autoelogio", enquanto o país continua a "regredir". "O primeiro-ministro embarca numa espécie de autoelogio, a dizer que recuperou a economia, recuperou as aprendizagens, conseguiu pôr ordem no Serviço Nacional de Saúde. Nada disto os portugueses veem, isto não é verdade", sustentou João Cotrim de Figueiredo, numa mensagem enviada à Lusa. O país "não está a crescer aquilo que poderia" e está "paulatinamente e regularmente a ser ultrapassado" por Estados-membros que aderiram recentemente à União Europeia. Sobre o SNS "nem vale a pena falar", uma vez que "o caos é testemunhado pelos portugueses todos os dias" e, para João Cotrim de Figueiredo, só vai ser resolvido com uma "reforma profunda".

Loading...

PCP acusa Costa de pintar imagem do país que portugueses não reconhecem O PCP diz que os portugueses não se reveem nas palavras do primeiro-ministro e pede medidas concretas para melhorar as condições de vida das pessoas. "Nesta curta declaração do primeiro-ministro, de quatro, cinco minutos, ele procurou pintar uma imagem do país em que dificilmente os portugueses se reconhecerão", considerou o dirigente comunista Jorge Pires, numa declaração na sede do partido, em Lisboa. Jorge Pires acrescentou que António Costa "utilizou muitas vezes" a expressão "confiança" na declaração que fez ao país, mas advertiu que só é possível haver confiança com a resolução do "problema dos salários, o problema da inflação e da perda de poder de compra sistemático". A "confiança no futuro" só é possível com "um conjunto" de decisões que o PCP "tem há muito vindo a reclamar e que sistematicamente o Governo do PS recusa", por exemplo, o aumento do salário mínimo para os 850 euros já em janeiro e a tributação dos lucros extraordinários dos principais grupos económicos.

Loading...

CDS acusa Costa de desvalorizar “momento difícil” dos portugueses O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, acusou hoje o primeiro-ministro de desvalorizar, na mensagem de Natal, o "momento difícil" que os portugueses atravessam e de não dar as explicações que "o país aguarda". Numa nota enviada à Lusa, Nuno Melo critica a mensagem de António Costa, atribuindo ao chefe do executivo quatro cognomes: "o esbanjador", "o 'eutanasiador' da Constituição", "o cobrador de impostos" e "o responsável pela emigração dos jovens". "A mensagem de Natal do primeiro-ministro desvalorizou o momento difícil que os portugueses vivem e não deu as explicações que o país aguarda", afirma o centrista. A reprivatização da TAP e a indemnização da companhia área à nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, são os principais argumentos do presidente do CDS-PP para considerar António Costa "o esbanjador".