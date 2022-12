Operação de Natal da GNR: número de mortos nas estradas sobe para sete

O número de vítimas mortais registado no âmbito da Operação de Natal da GNR subiu para sete.

Em 718 acidentes, 11 pessoas ficaram feridas com gravidade e 159 com ferimentos ligeiros.

Entre 22 de dezembro e até este domingo, foram fiscalizados 22.858 condutores, dos quais 189 conduziam com excesso de álcool e, destes, 94 foram detidos.

Foram ainda detidas 57 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

O balanço provisório da GNR indica ainda que foram registadas 4.806 contraordenações: 1.502 por excesso de velocidade, 362 por falta de inspeção no carro, 175 por falta ou incorreto uso do cinco de segurança ou das cadeiras de crianças, 102 por uso indevido do telemóvel e 132 por falta de seguro.

A operação de Natal da GNR, que começou no dia 22 de dezembro, vai estar na estrada até 2 dois de janeiro.