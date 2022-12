"Paz e confiança" e um Portugal com "turbulências do passado": a mensagem de Natal de Costa

Na habitual mensagem de Natal, o primeiro-ministro, António Costa, pede aos portugueses que tenham confiança para enfrentarem os desafios do futuro. António Costa reconhece que a inflação e as taxas de juros atingiram valores que não se viam há décadas, mas diz que o caminho feito deixa o país "ao abrigo das turbulências do passado".

Paz, solidariedade e confiança. É à volta destas três palavras que António Costa organiza a mensagem de Natal de quatro minutos e meio. Mas é, sobretudo, a guerra - o avesso da paz - que se afirma fio condutor nas palavras do primeiro-ministro. Diz que Portugal está do lado da Ucrânia “pela paz” e em defesa do direito internacional.

“Deixo uma palavra de carinho especial à comunidade ucraniana que vive em Portugal, aos que há vários anos contribuem para o nosso desenvolvimento e aos que vieram nos últimos meses à procura de segurança”, afirma.

“Turbulências do passado”

Até porque os mais de 300 dias de guerra estão a ter reflexos negativos no tecido social e económico do país:

"Este ano, a inflação atingiu níveis que não vivíamos há três décadas. As taxas de juro subiram para valores que os mais novos não conheciam e a fatura da energia cresceu tanto para as famílias como para as empresas".

O primeiro-ministro reconhece, explicitamente, que a inflação não é, afinal, um problema passageiro. Deixou marcas que o líder do executivo quer que o país enfrente com confiança.