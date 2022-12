Esta segunda-feira, apresentamos Meia-Noite na Serra.

Nos Passadiços do Mondego, na Guarda, pode fazer 12 quilómetros de paisagens entre passadiços e trilhos. Pode também viajar até ao século XIX numa autêntica máquina do tempo, a Burel Factory, em Manteigas. Apresentamos ainda um programa de três noites na Casa de São Lourenço e uma viagem entre os sabores do chef Manuel Figueira com produtos da região.