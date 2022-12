SIC lidera audiências no Natal pelo 17º ano consecutivo

Pelo 17º ano consecutivo, a SIC liderou as audiências neste Natal. O filme "Sozinho em Casa", que já é um clássico para a época, foi transmitido em horário nobre e voltou a atrair muitos espetadores.

Desde 2006, que a SIC é a preferida dos portugueses para este momento de união em família.

Na Véspera de Natal, a SIC liderou com 18,4% de share, contra os 13,5% de share da RTP e da TVI.

"Sozinho em Casa" foi o programa mais visto do dia, com quase um milhão de telespetadores. O Primeiro Jornal, com 826 mil telespetadores, foi o programa de informação mais visto do dia. E, com o Jornal da Noite, completam o top 3 dos programas mais vistos do dia 24.

No domingo, dia de Natal, a SIC também chegou aos 18,4% de share.

O Jornal da Noite foi o programa de informação mais visto. E "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque"

foi o filme mais visto do dia, a liderar o prime time durante a exibição.