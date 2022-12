O Tribunal da Relação de Lisboa não deixa uma criança de 1 ano passar fins de semana com o pai, alegando que a menina ainda é amamentada.

Uma decisão contrária à dos juízes do Tribunal de Família de Cascais, que autorizaram a menina, na altura com 10 meses, a ir pernoitar aos fins de semana a casa do pai.

A decisão levou a mãe a recorrer para a Relação de Lisboa, que decidiu agora que a bebé pode passar o dia com o pai, mas não a noite.

O acórdão diz que "aleitamento materno é do superior interesse da criança", que "uma coisa é amamentar, outra é tirar o leite para congelar" e que "o envolvimento emocional do ato de amamentar é fortemente vinculativo entre mãe e filho, não se devendo privar a menor dessa ligação"

Congelar o leite era a solução que levou o tribunal de Cascais à decisão, que agora foi anulada.