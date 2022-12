Caso Alexandra Reis: CDS pede a demissão da secretária de Estado do Tesouro

O presidente do CDS, Nuno Melo, pediu, esta terça-feira, a demissão de Alexandra Reis do Governo.

“A secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, não tem quaisquer condições para continuar no Governo, tendo em conta as circunstâncias que são públicas e revelam uma situação que juridicamente é obscura e que politicamente é inaceitável”, afirmou Nuno Melo.

A nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500.000 euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.