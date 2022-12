Despiste de pesado na VCI no Porto condiciona trânsito junto ao Dragão

O despiste de um camião esta terça-feira de manhã na Via de Cintura Interna (VCI), junto ao Estádio do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo, Porto, está a condicionar três vias de circulação, causando filas de trânsito, indicaram fontes da Polícia e Proteção Civil.

O despiste ocorreu cerca das 07:30, mas para o local não foram enviados meios de socorro dado não existirem vítimas a registar.

À agência Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou que a retirada do camião está a ser assegurada pela empresa dona do veículo.

"A empresa está a substituir a cabine. Nós não chegamos a ir lá", disse a fonte.

Já de acordo com a PSP do Porto, o incidente está a ser acompanhado pela Divisão de Trânsito, não havendo registo de danos ou feridos.