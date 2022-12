Quem é Alexandra Reis, a secretária de Estado envolta em polémica

Sem filiação partidária, Alexandra Reis chegou ao Governo aos 48 anos.

Quando recebeu o convite para integrar o Executivo, era presidente do Conselho de Administração da NAV. Antes, tinha vindo da TAP, onde entrou em 2017 e saiu no ano seguinte.

Alexandra Reis foi um dos rostos da reestruturação da companhia aérea, que levou à saída de perto de três mil trabalhadores, tornando-se o alvo de praticamente todas as críticas por parte dos sindicatos da TAP.

Antes, passou pela PT, REN e NetJets, sempre com funções nas áreas de compras.

Alexandra Reis está agora no centro da polémica, após saber-se que recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da TAP, quando tinha ainda de cumprir funções durante dois anos.