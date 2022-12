Operação para deteção de armas ilegais: buscas da PSP no Bairro do Zambujal, em Lisboa

A PSP está a realizar esta manhã uma operação especial no Bairro do Zambujal, em Lisboa, com 20 buscas domiciliárias com vista à deteção de armas ilegais, anunciou a corporação.

O Comando Metropolitano de Lisboa explicou, em comunicado, que esta operação visa a prevenção de crimes cometidos com recurso a armas de fogo ou o seu uso indevido, em particular em épocas festivas, e aumentar o sentimento de segurança da população.

Nesta operação estão envolvidas diversas valências da PSP, desde Investigação Criminal, Intervenção Rápida e Unidade Especial de Policial, através do Grupo Cinotécnico e do Corpo de Intervenção, acrescentou a nota.